https://ria.ru/20260402/turtsiya-2084882324.html
Турчанке, бросившей младенца в мусорный контейнер, грозит пожизненный срок
Пожизненное заключение грозит турчанке, чей новорожденный ребенок был обнаружен завернутым в пакет в мусорном контейнере, сообщил телеканал Oda TV. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T23:47:00+03:00
2026-04-02T23:47:00+03:00
2026-04-02T23:47:00+03:00
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg
https://ria.ru/20260314/turtsija-2080656345.html
https://ria.ru/20251120/peterburg-2056219536.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6fa142da26056dba6635a544f05bb3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Oda TV: турчанке грозит пожизненный срок за выброшенного в мусорку младенца
СТАМБУЛ, 2 апр – РИА Новости.
Пожизненное заключение грозит турчанке, чей новорожденный ребенок был обнаружен завернутым в пакет в мусорном контейнере, сообщил телеканал Oda TV
.
Новорожденный был обнаружен в мусорном контейнере в провинции Кастамону на севере Турции
в ноябре 2023 года. Ребенка удалось спасти после госпитализации, полиция установила личность матери – ей оказалась 17-летняя на тот момент Джансу Ч.
«
"Выяснилось, что девушка скрыла от семьи беременность, родила ребенка в туалете, затем положила его в мусорный пакет и потребовала от своего отца, у которого наблюдаются психические отклонения, "вынести мусор", - сообщил канал.
Девушку арестовали, но в мае 2025 года суд Кастамону постановил снять арест.
В четверг на заседании суда Джансу отвергла обвинения и попросила оправдать ее. Прокурор, в свою очередь, огласил обвинительное заключение и потребовал пожизненное заключение для Джансу по обвинению в попытке умышленного убийства близкого родственника.
Судебная коллегия по итогам заседания постановила вновь арестовать Джансу, дата следующего заседания пока не определена.
Газета Hürriyet ранее публиковала заявление Джансу на допросе - девушка утверждала, что положила ребенка в пакет, так как считала его мертвым. При этом она говорила, что пакет был открытым, а завязать его якобы мог ее отец.
Что касается ребенка, то его выходили врачи, теперь он находится в приемной семье.