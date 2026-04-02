Турчанке, бросившей младенца в мусорный контейнер, грозит пожизненный срок

СТАМБУЛ, 2 апр – РИА Новости. Пожизненное заключение грозит турчанке, чей новорожденный ребенок был обнаружен завернутым в пакет в мусорном контейнере, сообщил телеканал Oda TV

Новорожденный был обнаружен в мусорном контейнере в провинции Кастамону на севере Турции в ноябре 2023 года. Ребенка удалось спасти после госпитализации, полиция установила личность матери – ей оказалась 17-летняя на тот момент Джансу Ч.

« "Выяснилось, что девушка скрыла от семьи беременность, родила ребенка в туалете, затем положила его в мусорный пакет и потребовала от своего отца, у которого наблюдаются психические отклонения, "вынести мусор", - сообщил канал.

Девушку арестовали, но в мае 2025 года суд Кастамону постановил снять арест.

В четверг на заседании суда Джансу отвергла обвинения и попросила оправдать ее. Прокурор, в свою очередь, огласил обвинительное заключение и потребовал пожизненное заключение для Джансу по обвинению в попытке умышленного убийства близкого родственника.

Судебная коллегия по итогам заседания постановила вновь арестовать Джансу, дата следующего заседания пока не определена.

Газета Hürriyet ранее публиковала заявление Джансу на допросе - девушка утверждала, что положила ребенка в пакет, так как считала его мертвым. При этом она говорила, что пакет был открытым, а завязать его якобы мог ее отец.