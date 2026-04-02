Источник: турсектор Турции готов идти на скидки ради туристов из России

АНКАРА, 2 апр – РИА Новости. Правительство Турции получает сигналы о готовности туристического сектора пойти на скидочные кампании, чтобы не потерять российских туристов, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

Отели в Турции после начала ближневосточного кризиса для привлечения россиян пошли на предоставление скидок до 50%, но пока предложения не носят массового характера, рассказали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристический сектор Турции будет вынужден пойти на определенные скидки, чтобы не потерять российских туристов в предстоящий летний сезон на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выразил мнение в беседе с РИА Новости представитель отрасли, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

"Мы замечаем сигналы от сектора, что они готовы пойти на точечные скидки для привлечения российских туристов. Думаю, это будет хорошей возможностью, чтобы не потерять их с учетом конкуренции на рынке", - уточнил собеседник агентства.