Источник: турсектор Турции готов идти на скидки ради туристов из России
Источник: турсектор Турции готов идти на скидки ради туристов из России - РИА Новости, 02.04.2026
Источник: турсектор Турции готов идти на скидки ради туристов из России
Правительство Турции получает сигналы о готовности туристического сектора пойти на скидочные кампании, чтобы не потерять российских туристов, сообщил РИА... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T04:46:00+03:00
2026-04-02T04:46:00+03:00
2026-04-02T09:40:00+03:00
турция
россия
ближний восток
турция, россия, ближний восток, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Турция, Россия, Ближний Восток, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Источник: турсектор Турции готов идти на скидки ради туристов из России
РИА Новости: турсектор Турции готов идти на скидки ради туристов из России
АНКАРА, 2 апр – РИА Новости. Правительство Турции получает сигналы о готовности туристического сектора пойти на скидочные кампании, чтобы не потерять российских туристов, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.
Отели в Турции после начала ближневосточного кризиса для привлечения россиян пошли на предоставление скидок до 50%, но пока предложения не носят массового характера, рассказали ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристический сектор Турции будет вынужден пойти на определенные скидки, чтобы не потерять российских туристов в предстоящий летний сезон на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выразил мнение в беседе с РИА Новости представитель отрасли, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.
"Мы замечаем сигналы от сектора, что они готовы пойти на точечные скидки для привлечения российских туристов. Думаю, это будет хорошей возможностью, чтобы не потерять их с учетом конкуренции на рынке", - уточнил собеседник агентства.
Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) ранее сообщила, что число туристических поездок из Российской Федерации в Турцию в феврале выросло на 2,5%, при этом Россия лидирует по динамике въезда в республику среди других крупных рынков. В марте, как ожидается, российский турпоток в страну покажет более значимый прирост из-за ближневосточного кризиса, прогнозирует АТОР.