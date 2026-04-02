В Ростовской области предложили убрать нижний порог туристического налога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Предложение от Ростовской области об отмене минимального порога туристического налога в размере 100 рублей, который является существенным для некоторых категорий туристов, направлены на федеральный уровень, сообщил журналистам вице-губернатор области Алексей Господарев.

По его словам, при стоимости койко-места в хостеле в 500 рублей минимальный порог налога в 100 рублей в сутки является для человека существенным.

"Поэтому мы в этой части обратились в федеральную думу, чтобы убрать минимальный порог в 100 рублей", - сказал он.