14:15 02.04.2026 (обновлено: 14:19 02.04.2026)
Трехсекционные трамваи впервые вышли на улицы Челябинска
Трехсекционные трамваи, которые могут передвигаться и под землей, впервые 2 апреля 2026 года выехали на улицы Челябинска, это важный этап реализации проекта... РИА Новости, 02.04.2026
https://ria.ru/20260401/kilometry-2084220209.html
https://ria.ru/20260327/chelyabinskaya-2083214095.html
https://ria.ru/20260316/chelyabinsk-2081067040.html
Текслер: трехсекционные трамваи впервые выехали на улицы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр - РИА Новости. Трехсекционные трамваи, которые могут передвигаться и под землей, впервые 2 апреля 2026 года выехали на улицы Челябинска, это важный этап реализации проекта метротрама, где они будут использоваться, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Трехсекционные трамваи, которые начали с сегодняшнего дня курсировать по городу, – это уже в некотором смысле первый шаг запуска проекта метротрамвая, потому что именно эти вагоны в том числе будут ходить под землей. Это самый современный транспорт, который сегодня есть в стране, и по мировым меркам он очень конкурентный. Все трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода, который находится в Челябинской области. Это тоже важно, потому что мы не просто приобретаем где-то, мы производим этот общественный транспорт у себя", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В Челябинской области в 2026 году отремонтируют более 700 километров дорог
1 апреля, 11:33
Генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков провел презентацию подвижного состава. По его словам, трамвай "Альтаир" отличается высокой вместимостью — до 288 пассажиров, современными цифровыми системами управления и диагностики с применением ИИ, повышенным комфортом для водителя и пассажиров, а также большим количеством сидячих мест.
"Он уникален тем, что здесь полностью переработаны конструкторские решения, начиная от кабины водителя... и много мы уделяем внимания сидячим местам. В этом классе больше всего сидячих мест - 66. Сегодня - задача размещения людей и уникально то, что некоторые сиденья расположены по принципу метро. Много конструкторских решений приняли именно по салону. Он имеет систему, которая позволяет ему ездить не только по наземному полотну, но и под землей. Автоматически срабатывают системы, и трамвай без всяких неудобств заезжает под землю. Это его уникальность и первый опыт в Челябинске", - сказал он журналистам.
Также он добавил, что вагон оснащен валидаторами, камерами безопасности, системой связи с экстренными службами и информационным табло с навигацией, в том числе по городским достопримечательностям.
Как отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров, в Челябинске данные вагоны запущены впервые - до этого максимально были одиночные вагоны и трамвайные сцепки. "Это уникальный день для Челябинска - трехсекционный особо большой вместимости. У него максимальное количество сидячих мест. Город у нас растет и требует обслуживания больших пассажиропотоков. В часы-пик необходимо пассажирам предоставить больший комфорт по вместимости, чтобы салон не переполнялся. Этот вагон длиной 27,5 метра позволяет вместить большее число пассажиров", - сказал он журналистам.
В Челябинской области открыли современный Дом культуры - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Челябинской области открыли современный Дом культуры
27 марта, 09:53
По словам Егорова, в рамках проекта по строительству метротрамвая на протяжении 5 лет велась подготовка всей наземной инфраструктуры. отремонтировано более 42 км трамвайных путей, построено более 80 современных трамвайных платформ, обособлено более 40 км трамвайных путей.
По данным пресс-службы, первые 5 трехсекционных вагонов направлены на маршрут №3 – один из самых протяженных и востребованных в городе. Он соединяет пять районов Челябинска – Металлургический, Курчатовский, Калининский, Центральный и Советский. Входит в тройку лидеров по пассажиропотоку и перевозит более 3,8 миллиона человек в год.
Правительство региона отмечает, что результат модернизации уже заметен: пассажиропоток на трамвайных маршрутах вырос с 28,1 миллиона пассажиров в 2023 году до 30,4 миллиона в 2025 году, а средняя скорость движения трамвая увеличилась с 15,1 до 15,5 км/ч.
Проект первой линии "Север-Юг" метротрамвая в Челябинске протяженностью свыше 9 километров предусматривает строительство двух подземных станций ("Площадь Революции" и "Торговый центр") и наземных остановочных пунктов: "Улица Овчинникова", "Улица Косарева" и "Улица Каслинская".
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Центр художественной гимнастики построят в Челябинске в 2026 году
16 марта, 18:20
 
