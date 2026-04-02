Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/terakt-2084684426.html
Причастный к теракту в Хорлах командир ВСУ владеет дорогим маслкаром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027170_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_403e90fa3a7a79468277ae3bf7bbff1f.jpg
https://ria.ru/20260401/saldo-2084283590.html
https://ria.ru/20260401/uscherb-2084177196.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027170_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_057e7c2e3caad44b7101719a52ce8385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Причастный к теракту в Хорлах командир ВСУ владеет дорогим маслкаром

© РИА Новости / Сергей Мирный
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиакомплексов ВСУ Андрей Дзяной, причастный к удару по ресторану в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, является владельцем маслкара Ford Mustang Mach-E и жилого дома площадью 182,9 квадратных метра, выяснило РИА новости, изучив его ежегодную декларацию.
В опубликованной декларации указано, что в феврале 2024 года Дзяной приобрел электрический маслкар Ford Mustang Mach-E 2021 года выпуска за 24,7 тысячи долларов. Также в его собственности находятся квартира в городе Хмельницкий площадью 74,8 квадратных метра, четыре земельных участка в Хмельницкой области общей площадью более 12 тысяч квадратных метра, и жилой дом в Хмельницком площадью 182,9 квадратных метра, в совместной собственности с Игорем Дзяным. Командир ВСУ за 2025 год задекларировал доход в сумме 32,4 тысячи долларов, включая 31,7 тысячи долларов зарплаты. Также он задекларировал 5,8 тысяч долларов на банковских счетах и 45,6 тысячи долларов наличными.
Ранее СК РФ сообщал, что Дзяной (по некоторым источникам Дзяний) заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за атаку Курска более чем 120 дронами в ночь на 15 апреля. В результате погибли и получили ранения мирные жители, были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также машины скорой помощи.
Ранее в марте председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что следствием установлена причастность трех украинских командиров к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области. Это экс-глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, полковник украинских вооруженных сил Андрей Дзяной (по некоторым источникам – Дзяний), и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала