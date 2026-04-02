Причастный к теракту в Хорлах командир ВСУ владеет дорогим маслкаром

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиакомплексов ВСУ Андрей Дзяной, причастный к удару по ресторану в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, является владельцем маслкара Ford Mustang Mach-E и жилого дома площадью 182,9 квадратных метра, выяснило РИА новости, изучив его ежегодную декларацию.
В опубликованной декларации указано, что в феврале 2024 года Дзяной приобрел электрический маслкар Ford Mustang Mach-E 2021 года выпуска за 24,7 тысячи долларов. Также в его собственности находятся квартира в городе Хмельницкий площадью 74,8 квадратных метра, четыре земельных участка в Хмельницкой области общей площадью более 12 тысяч квадратных метра, и жилой дом в Хмельницком площадью 182,9 квадратных метра, в совместной собственности с Игорем Дзяным. Командир ВСУ за 2025 год задекларировал доход в сумме 32,4 тысячи долларов, включая 31,7 тысячи долларов зарплаты. Также он задекларировал 5,8 тысяч долларов на банковских счетах и 45,6 тысячи долларов наличными.
Ранее СК РФ сообщал, что Дзяной (по некоторым источникам Дзяний) заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за атаку Курска более чем 120 дронами в ночь на 15 апреля. В результате погибли и получили ранения мирные жители, были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также машины скорой помощи.
Ранее в марте председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что следствием установлена причастность трех украинских командиров к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области. Это экс-глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, полковник украинских вооруженных сил Андрей Дзяной (по некоторым источникам – Дзяний), и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
