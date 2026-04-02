МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиакомплексов ВСУ Андрей Дзяной, причастный к удару по ресторану в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, является владельцем маслкара Ford Mustang Mach-E и жилого дома площадью 182,9 квадратных метра, выяснило РИА новости, изучив его ежегодную декларацию.