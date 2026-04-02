В Госдуме предложили ввести налоговую льготу для многодетных таксистов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит правительство РФ разработать особые меры поддержки многодетных родителей, работающих в сфере такси, включая налоговую льготу в отношении национального дохода (НД) для многодетных семей.

По словам депутата, поводом для письма стало обращение в комитет Госдумы председателя Народного фронта таксистов России Дмитрия Виноградова. Она уточнила, что в обращении идет речь о поддержке самозанятых многодетных родителей - водителей такси.

Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Дмитрий Виноградов предлагает разработать особые меры поддержки многодетных родителей, работающих в сфере такси", - сказано в письме.