Эксперт назвал самых востребованных специалистов в 2026 году

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Самыми востребованными специалистами в 2026 году являются сварщики, слесари, монтажники и digital-специалисты, считает HR-эксперт Гарри Мурадян.

"Сварщик, электрик, слесарь, механик. Это уже не "легкий вход" без образования, но именно эти рабочие профессии в 2026 году считаются одними из самых дефицитных и хорошо оплачиваемых", - сказал Мурадян aif.ru

Он отметил, что слесари, электрики и механики в среднем могут зарабатывать от 130 тысяч рублей, сварщик в регионе - от 240 тысяч рублей.

"Монтажник или автослесарь. Вакансии в этих сегментах стабильно держатся в числе востребованных, а спрос подкрепляется нехваткой кадров в производстве и сервисе. Их зарплата в среднем стартует от 110 тысяч рублей", - добавил эксперт.