Эксперт назвал самых востребованных специалистов в 2026 году
Самыми востребованными специалистами в 2026 году являются сварщики, слесари, монтажники и digital-специалисты, считает HR-эксперт Гарри Мурадян. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T15:38:00+03:00
Мурадян: сварщики и слесари стали самыми востребованными специалистами
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Самыми востребованными специалистами в 2026 году являются сварщики, слесари, монтажники и digital-специалисты, считает HR-эксперт Гарри Мурадян.
"Сварщик, электрик, слесарь, механик. Это уже не "легкий вход" без образования, но именно эти рабочие профессии в 2026 году считаются одними из самых дефицитных и хорошо оплачиваемых", - сказал Мурадян aif.ru
Он отметил, что слесари, электрики и механики в среднем могут зарабатывать от 130 тысяч рублей, сварщик в регионе - от 240 тысяч рублей.
"Монтажник или автослесарь. Вакансии в этих сегментах стабильно держатся в числе востребованных, а спрос подкрепляется нехваткой кадров в производстве и сервисе. Их зарплата в среднем стартует от 110 тысяч рублей", - добавил эксперт.
Кроме того, без специального образования востребованы такие специалисты, как таргетолог, SMM-специалист, тестировщик, зарплата таких экспертов составляет от 50 тысяч рублей.