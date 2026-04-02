Суд продлил арест исполнителю покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 02.04.2026
16:02 02.04.2026
Суд продлил арест исполнителю покушения на генерала Алексеева
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его двум соучастникам
Суд продлил арест исполнителю покушения на генерала Алексеева

Исполнителю покушения на генерала Алексеева Корбе продлили арест до 6 мая

© ЦОС ФСБ РФИсполнитель покушения на генерала Алексеева Любомир Корба. Кадр видео
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его двум соучастникам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Корбе Любомиру, Васину Виктору, Васину Павлу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 мая", - решил суд.
Следователь сегодня заявил, что по делу в качестве потерпевшего был допрошен сам Алексеев, опрошено 49 свидетелей, проведены 22 экспертизы.
Все фигуранты просили суд смягчить им меру пресечения из-за проблем со здоровьем. Павел Васин и вовсе отказался от признания вины, отметив, что ранее оговорил себя под давлением.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
Любомира Корбу, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также были заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Ещё одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.
