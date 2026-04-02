Суд продлил арест исполнителю покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его двум соучастникам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Корбе Любомиру, Васину Виктору, Васину Павлу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 мая", - решил суд.

Следователь сегодня заявил, что по делу в качестве потерпевшего был допрошен сам Алексеев, опрошено 49 свидетелей, проведены 22 экспертизы.

Все фигуранты просили суд смягчить им меру пресечения из-за проблем со здоровьем. Павел Васин и вовсе отказался от признания вины, отметив, что ранее оговорил себя под давлением.

Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.

Любомира Корбу, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ , где он уже был заочно арестован. Также были заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.

По данным СК , Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.