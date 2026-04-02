Суд оставил в силе арест экс-зампреда правительства Бурятии

УЛАН-УДЭ, 2 апр - РИА Новости. Верховный суд Бурятии оставил в силе арест экс-зампреда правительства Евгения Луковникова, сообщается на Верховный суд Бурятии оставил в силе арест экс-зампреда правительства Евгения Луковникова, сообщается на сайте суда.

Ранее Советский районный суд города Улан-Удэ арестовал Луковникова на 2 месяца - до 17 мая 2026 года. Он обвиняется в совершении мошеннических действий с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и с причинением республиканскому бюджету ущерба в крупном размере при строительстве моста через реку Уда и Транссибирскую магистраль. Сторона защиты обжаловала данное решение.

"Сегодня 2 апреля 2026 года по результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд Республики Бурятия оставил решение районного суда без изменения, признав его законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

Семнадцатого марта 2026 года глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Луковникова. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, отметил губернатор. В Советском районном суде Улан-Удэ сообщалось, что его обвиняют в соучастии в хищении более 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста через реку Уда.

Также на два месяца была арестована Светлана Михайлова - гендиректор ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего мост через Уду.