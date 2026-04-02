08:33 02.04.2026 (обновлено: 12:43 02.04.2026)
Суд оставил в силе арест экс-зампреда правительства Бурятии
УЛАН-УДЭ, 2 апр - РИА Новости. Верховный суд Бурятии оставил в силе арест экс-зампреда правительства Евгения Луковникова, сообщается на сайте суда.
Ранее Советский районный суд города Улан-Удэ арестовал Луковникова на 2 месяца - до 17 мая 2026 года. Он обвиняется в совершении мошеннических действий с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и с причинением республиканскому бюджету ущерба в крупном размере при строительстве моста через реку Уда и Транссибирскую магистраль. Сторона защиты обжаловала данное решение.
Суд по делу экс-главы лечебного центра Минобороны РФ генерала Кувшинова - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Суд приговорил генерала Кувшинова к 7,5 года по делу о хищении
30 марта, 10:43
"Сегодня 2 апреля 2026 года по результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд Республики Бурятия оставил решение районного суда без изменения, признав его законным и обоснованным", - говорится в сообщении.
Семнадцатого марта 2026 года глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Луковникова. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, отметил губернатор. В Советском районном суде Улан-Удэ сообщалось, что его обвиняют в соучастии в хищении более 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста через реку Уда.
Также на два месяца была арестована Светлана Михайлова - гендиректор ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего мост через Уду.
Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос. Контракт о строительстве моста был заключен в 2019 году с ОАО "Хотьковский автомост". Изначально окончание выполнения работ планировалось в ноябре 2024 года. В процессе работ сроки несколько раз переносились. В связи с сильным отставанием генподрядчика от графика власти расторгли контракт. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В Челябинске задержали ярославского чиновника по делу о взятке
1 апреля, 09:16
 
