В Союзном государстве сформирована полноценная институциональная структура

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. В Союзном государстве России и Белоруссии сформирована полноценная институциональная структура союзной интеграции, сообщил посол России в Минске Борис Грызлов в интервью РИА Новости к 30-летию подписания Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии.

Договор был подписан 2 апреля 1996 года, эта дата отмечается как День единения народов.

"Сформирована полноценная институциональная структура союзной интеграции – Высший Государственный Совет, Совет Министров, Группа высокого уровня и Постоянный Комитет Союзного государства, который координирует работу отраслевых и функциональных органов объединения. Со временем появился ряд специализированных структур для обеспечения более динамичного и эффективного межведомственного взаимодействия – в их числе Межбанковский валютный совет, Таможенный и Пограничный комитеты, Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками, Наднациональный налоговый комитет", - сказал Грызлов.