Китай начал строительство военной базы в Южно-Китайском море, пишут СМИ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков утверждает, что Китай якобы может заниматься строительством своей крупнейшей военной базы в Южно-Китайском море.
"После почти десятилетнего перерыва Китай запустил кампанию в Южно-Китайском море по строительству на островах и превращению некогда малоизвестного рифа в то, что может стать его крупнейшей военной базой в спорных водах", - утверждает издание.
Газета ссылается на спутниковые снимки компании Planet Labs, согласно которым работы на рифе Антилопа в юго-западной части Парасельских островов включают в себя строительство пристаней, вертолетной площадки, сооружений и новой береговой линии, которая якобы выглядит так, будто ее можно использовать в качестве взлетно-посадочной полосы.
По данным аналитиков, которые приводит издание, по итогу строительства на рифе Китай может получить еще одну взлетно-посадочную полосу, больше ракетных и разведывательных объектов. Помимо этого расположение рифа поблизости от материковой части Китая может позволить Пекину расширить гражданскую инфраструктуру, предполагается в материале.
Как отмечает Wall Street Journal, Китай считает Парасельские острова своей территорией.
"Необходимое строительство на нашей территории направлено на улучшение условий жизни и труда на островах и развитие местной экономики", - приводит газета комментарий представителя МИД КНР.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда, не признает и не принимает его.
