Экс-сотрудницу постпредства Хорватии при ООН заподозрили в хищении

БЕЛГРАД, 2 апр - РИА Новости. Бывшая сотрудница постоянного представительства Хорватии при ООН подозревается в том, что за годы работы вывела на личные счета в США 750 тысяч долларов со счета представительства, сообщило управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (USKOK) хорватской прокуратуры.
"Она подозревается в том, что с июля 2017 до ноября 2023 года, используя свои полномочия и доступ к банковскому счету постпредства, совершала незаконные выплаты на свои личные счета в банке США и получила незаконный доход в размере 750 тысяч долларов", - говорится в сообщении ведомства.
Прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка также сообщил на официальном сайте американского ведомства, что в отношении бывшего сотрудника миссии Хорватии при ООН Ренаты Сулпина-Салтус выдвинуты обвинения "в связи с длительной схемой мошенничества с использованием электронных средств связи".