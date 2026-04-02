Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказала, какие "лазейки" в Женевских конвенциях эксплуатируют США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02.04.2026
https://ria.ru/20260402/ssha-2084671595.html
Ученый рассказала, какие "лазейки" в Женевских конвенциях эксплуатируют США
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260212/nato-2073868818.html
https://ria.ru/20260326/ii-2082966849.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ученый рассказала, какие "лазейки" в Женевских конвенциях эксплуатируют США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США для использования искусственного интеллекта (ИИ) в войне привлекают гражданские коммерческие организации, для которых Женевские конвенции не являются обязательными, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
По данным агентства Рейтер, военное министерство США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы ИИ Maven, разработанной компанией Palantir.
"Роль частных акторов в разработке и передаче военных технологий постоянно возрастает. Такие компании, как Palantir, сегодня играют ключевую роль в развитии военных ИИ-технологий, однако Женевские конвенции не являются для них обязательными. В свою очередь, лидерами в мире по привлечению гражданских коммерческих организаций и компаний к разработке ИИ для военных целей являются Соединенные Штаты Америки. И, конечно, они, в связи с этим, имеют существенное превосходство над многими другими государствами. Поэтому, возможно, не в их интересах участвовать в разработке нового международного права, которое относилось бы к вооружениям с ИИ", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, в настоящее время международные документы не содержат четких руководящих принципов в отношении передачи кибертехнологий, к коим относятся и ИИ-технологии, что позволяет государствам и частным акторам использовать правовые лазейки, что затрудняет привлечение их к ответственности за нарушение международного гуманитарного права.
Вместе с тем, Штаты все больше становятся уязвимыми к внешнему и внутреннему давлению, что подтверждает произошедший конфликт Пентагона с компанией Anthropic, которая обратилась к Министерству войны США с вопросами о характере использования своей ИИ-системы в военной операции в Венесуэле, сообщила о противоречии подобных действий внутренним этическим правилам компании, а затем подала иск к Пентагону, пояснила ученая.
"Этот прецедент говорит очень о многом … Но несмотря на то, что компания выступила против использования своей системы с ИИ без согласования с ней, тем не менее, эта система продолжает использоваться в Иране. Я думаю, что в случае необходимости США будут использовать ее и в других военных операциях, вне зависимости от того, чем этот конфликт между Пентагоном и Anthropic закончится", - подытожила Ромашкина.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала