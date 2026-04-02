Ученый рассказала, какие "лазейки" в Женевских конвенциях эксплуатируют США

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США для использования искусственного интеллекта (ИИ) в войне привлекают гражданские коммерческие организации, для которых Женевские конвенции не являются обязательными, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
По данным агентства Рейтер, военное министерство США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы ИИ Maven, разработанной компанией Palantir.
12 февраля, 11:55
"Роль частных акторов в разработке и передаче военных технологий постоянно возрастает. Такие компании, как Palantir, сегодня играют ключевую роль в развитии военных ИИ-технологий, однако Женевские конвенции не являются для них обязательными. В свою очередь, лидерами в мире по привлечению гражданских коммерческих организаций и компаний к разработке ИИ для военных целей являются Соединенные Штаты Америки. И, конечно, они, в связи с этим, имеют существенное превосходство над многими другими государствами. Поэтому, возможно, не в их интересах участвовать в разработке нового международного права, которое относилось бы к вооружениям с ИИ", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, в настоящее время международные документы не содержат четких руководящих принципов в отношении передачи кибертехнологий, к коим относятся и ИИ-технологии, что позволяет государствам и частным акторам использовать правовые лазейки, что затрудняет привлечение их к ответственности за нарушение международного гуманитарного права.
Вместе с тем, Штаты все больше становятся уязвимыми к внешнему и внутреннему давлению, что подтверждает произошедший конфликт Пентагона с компанией Anthropic, которая обратилась к Министерству войны США с вопросами о характере использования своей ИИ-системы в военной операции в Венесуэле, сообщила о противоречии подобных действий внутренним этическим правилам компании, а затем подала иск к Пентагону, пояснила ученая.
"Этот прецедент говорит очень о многом … Но несмотря на то, что компания выступила против использования своей системы с ИИ без согласования с ней, тем не менее, эта система продолжает использоваться в Иране. Я думаю, что в случае необходимости США будут использовать ее и в других военных операциях, вне зависимости от того, чем этот конфликт между Пентагоном и Anthropic закончится", - подытожила Ромашкина.