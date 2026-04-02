14:37 02.04.2026 (обновлено: 14:49 02.04.2026)
Карседо восхитился высоким уровнем подготовки российских тренеров
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо заявил, что в тренеры Российской премьер-лиги (РПЛ) хорошо подкованы с тактической стороны.
По итогам марта Карседо вошел в список номинантов на звание лучшего тренера месяца. Победу одержал Ролан Гусев из московского "Динамо".
"Очень высокий уровень, тренеры тактически хорошо подкованы, у них есть свои идеи. Это видно по тому, как команды играют. Горжусь, что вошел в число номинантов и приблизился к специалистам высокого уровня. Надеюсь, в дальнейшем это даст нам определенные плоды, и мы сможем добиться чего-то не только индивидуально, но и как команда", - заявил Карседо журналистам.
Карседо 52 года, он возглавил "Спартак" в январе 2026 года. Под его руководством клуб сыграл шесть матчей, одержав четыре победы при двух поражениях.
Сменивший Карпина тренер стал лучшим в РПЛ в марте
