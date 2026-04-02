Российский морпех "выкурил" боевиков ВСУ из подвала с помощью горящего сена

ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Российский морпех сумел выбить боевиков ВСУ из подвала с помощью горящего сена на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Харя".

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, подразделение сопровождало штурмовые группы к позициям противника, где те укрывались в подвале, и многие попытки выбить их оттуда были безуспешны.

"Боец поджёг сено и закинул его в подвал. В результате противник начал покидать укрытие", — сообщил "Харя".

По его словам, при попытке выйти были уничтожены пятеро украинских военнослужащих.