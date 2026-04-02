Расчет БПЛА "Днепра" за март уничтожил 15 значимых целей ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 2 апр - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за март уничтожил 15 значимых целей ВСУ, среди которых было орудие М777 и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости оператор войск беспилотных систем "Днепра" с позывным "Подвох".

"За крайний месяц (март) было уничтожено порядка 15 значимых целей, в том числе артиллерийское орудие М777. На нашем направлении из таких целей это "Баба-Яга" противника", - сказал РИА Новости боец с позывным "Подвох".