16:27 02.04.2026 (обновлено: 17:11 02.04.2026)
В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа по поставкам оружия Киеву
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа к союзникам перестать поставлять вооружение для Киева из-за их нежелания участвовать в конфликте на Ближнем Востоке еще раз подтверждает, что Украина – это не государственное понятие, а название общезападного проекта, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Трамп.. однозначно сказал, что в случае, если европейские страны не будут участвовать в разблокировании Ормузского пролива, он прекратит помогать Европе по украинскому досье. Из чего в очередной раз следует, что Украина – это не географическое или государственное понятие, а название общезападного проекта, который на определённом этапе лет этак 20-25 назад был продуман и сформулирован в деталях для противоборства с Россией", - написал политик в своем Telegram-канале.
Вот из этого западного проекта под названием "Украина - антиРоссия" Трамп и угрожает выйти, оставив европейских стратегов наедине с созданной ими же проблемой, добавил он.
"Звучат и опасения по поводу самой НАТО, которая при выходе из неё Вашингтона может накрыться большим медным тазом", - написал Карасин.
По словам сенатора, эти высказывания американского лидера помогают понять суть авантюрной стратегии насыщения Украины идеями ненависти к России и всему русскому.
"План" этот даёт серьёзные сбои, особенно сейчас, в контексте разворотов продолжающейся агрессии США и Израиля против Ирана", - заключил глава комитета СФ.
