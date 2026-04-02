Авербух объяснил, почему ISU снова не допустил российских фигуристов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Любые здравомыслящие люди понимают, что без российских фигуристов все международные соревнования проходят в усеченном формате, заявил РИА Новости серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что на прошедшем 29 марта заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) было решено отложить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям.
"Мы понимаем, что в этой ситуации не может быть ничего хорошего. Мы все понимаем, что все вопросы ISU лежат в политической плоскости. Видимо, ждут каких-то политических сдвигов. Плюс боятся принимать решения. Уже многие федерации берут на себя ответственность, многие спортсмены уже выступают. Любой здравомыслящий человек понимает, что без российских фигуристов все соревнования проходят в усеченном формате. Для развития вида спорта необходимо, чтобы все участвовали. Но, к сожалению, во главу угла ставится не переживание за вид спорта, а конъюнктурные вопросы. Я уверен, что идет большая кулуарная борьба, большая дипломатическая работа внутри. Верим, что разум восторжествует", - сказал Авербух.