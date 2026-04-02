Адвокат курского экс-губернатора попросил дать ему условное наказание

КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Защита обвиняемого в получении взяток бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова просит дать ему условное наказание с учётом признания вины и раскаяния, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
«
"Прошу учесть полное признание своей вины и раскаяние... Прошу суд назначить моему подсудимому… с учётом смягчающих обстоятельств ... более мягкое наказание. Прошу считать назначенное наказание условным", - сказала адвокат в суде.
Прокурор потребовал Смирнову 15 лет колонии.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело рассматривается в особом порядке.