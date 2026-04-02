Обвинение запросило 15 лет колонии курскому экс-губернатору Смирнову
Государственный обвинитель запросил 15 лет лишения свободы экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о взятках, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T13:34:00+03:00
КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Государственный обвинитель запросил 15 лет лишения свободы экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Прошу суд признать Смирнова
виновным... и назначить ему наказание - 15 лет лишения свободы", - сказал прокурор.
Также прокурор потребовал запретить Смирнову
14 лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов
и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
Смирнов, который стал заместителем губернатора Курской области в 2018 году, в мае 2024 года стал исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах, а в декабре подал в отставку. Задержали его в апреле 2025 года.