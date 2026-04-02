БУДАПЕШТ, 2 апр - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал атаку украинских дронов на "Турецкий поток" грубым нападением на суверенитет Венгрии.
"Газпром" ранее сообщил о новой атаке беспилотников на объект экспортного газопровода "Турецкий поток" в ночь на четверг.
Министр подчеркнул, что Киев таким образом хочет "ввести полную энергетическую блокаду Венгрии" вслед за остановкой нефтепровода "Дружба".
"Мы, конечно, будем защищаться и бороться за использование дешевой российской нефти и дешевого российского газа в Венгрии, потому что если у нас не будет такой возможности, то закончится снижение коммунальных платежей и замороженная цена на бензин", - отметил он.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.