Жителя Запорожской области задержали за шпионаж в пользу ГУР Украины

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мужчину, передававшего через мессенджер Telegram данные о российских подразделениях, задержали сотрудники УФСБ по Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления.

Установлено, что местный житель собирал и через Telegram передавал спецслужбам Украины сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.

"Подозреваемый задержан, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)", - добавили в ведомстве.