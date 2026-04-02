В России заработает новый ГОСТ на туалетную бумагу
Росстандарт принял новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки, требования вступят в силу с 1 июня текущего года, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки, требования вступят в силу с 1 июня текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
ГОСТ распространяется и на другую бумажную продукцию: полотенца, скатерти и другие вещи бытового и санитарно-гигиенического назначения.
Изделия должны выпускаться в рулонах или листах, которые могут иметь разную форму: четырехугольную, круглую, овальную, фигурную, с ровными или зубчатыми краями. Товары могут быть однослойными и многослойными, с перфорацией или без, гладкими, крепированными или тиснеными, белыми, цветными или цвета натурального волокна, ароматизированными и с пропиткой.
При этом минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров, площадь такого листа - 11 тысяч квадратных миллиметров, салфетки - 17 тысяч квадратных миллиметров, бумажного носового платка - 40 тысяч квадратных миллиметров.
Как уточняется в ГОСТе, изделия не должны иметь дефектов, складок дырок или пятен.