Песков заявил о самостоятельных двусторонних процессах между Россией и США

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Между Россией и США идут самостоятельные двусторонние процессы, они будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, но у нас идут свои самостоятельные процессы в двусторонних российско-американских отношениях. Мы их будем продолжать", - сказал Песков телеканалу RT.