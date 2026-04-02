Задержанный хуситами российский моряк покинул Йемен

ДОХА, 2 апр - РИА Новости. Эвакуированный с атакованного военными силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) судна Eternity C российский моряк Алексей Галактионов покинул Йемен через девять месяцев после завершения лечения из-за полученного ранения, говорится в сообщении министерства иностранных дел правительства хуситов для агентства Saba.
"Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Йемена объявляет об отъезде российского моряка, задержанного за нахождение на борту судна Eternity C, которое направлялось в оккупированный Израилем порт Умм-эр-Рашраш (Эйлат - ред.) в июле 2025 года, в рамках подготовки к его возвращению в Россию", - отмечается в сообщении.
МИД хуситов уточнил, что российский гражданин был доставлен самолетом ООН в координации со срецпредставителем ООН после переговоров с Ираном и российской стороной. "Моряк проходил лечение в Сане, и решение о его отъезде было принято после завершения лечения и выздоровления", - добавило министерство.
В июле 2025 года в Красном море был атакован греческий сухогруз Eternity C. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Ансар Алла" (хуситы). Согласно заявлениям хуситов, с затопленного судна удалось эвакуировать 11 человек, в том числе Галактионова, получившего при взрыве тяжелую травму ноги. По словам матери моряка, после эвакуации Алексей был доставлен в госпиталь в Йемене, где ему провели четыре операции.