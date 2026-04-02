МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россия за время спецоперации на Украине приобрела боевой опыт, с каким Соединенные Штаты и их союзники еще даже не сталкивались, заявил полковник Вооруженных сил США в отставке, глава аналитического центра Delphi Global Research Center Роберт Гамильтон в интервью словацкому изданию Pravda.
По словам Гамильтона, можно утверждать, что Россия и Запад уже воюют, но они "не ведут опосредованные конфликты, а скорее сталкиваются на нескольких фронтах".
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
