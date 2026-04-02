Россия и Египет обсудили вопрос реформирования ООН

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов и помощник главы МИД Египта по многосторонним вопросам и международной безопасности Амр Шербини провели в Каире консультации, где обсудили вопросы реформирования ООН, информационную безопасность и ядерное нераспространение, заявили в российском дипведомстве.

В министерстве отметили, что на консультациях предметно обсуждались вопросы информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью и искусственного интеллекта. Также затрагивалась тематика нераспространения ядерного оружия и взаимодействия на многосторонних разоруженческих площадках.