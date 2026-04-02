Росавиация ожидает от Azur Air новый план устранения замечаний
2026-04-02T18:57:00+03:00
Росавиация ждет от Azur Air новый план устранения замечаний на следующей неделе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Росавиация ожидает от Azur Air новый план устранения замечаний для снятия ограничений с сертификата компании на следующей неделе, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Авиакомпания должна его прислать на следующей неделе. Ожидаем, что он будет содержать конкретику как по поддержанию летной годности авиатехники, системе управления безопасностью полетов (СУБП), так и по кадрам", - сказал Ядров журналистам в кулуарах Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге
Основной претензией к Azur Air
является подход авиакомпании к поддержанию летной годности авиатехники, подчеркнул глава Росавиации
Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний. Первый план, поданный авиакомпанией, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.