С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости . Росавиация ожидает от Azur Air новый план устранения замечаний для снятия ограничений с сертификата компании на следующей неделе, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний. Первый план, поданный авиакомпанией, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности.