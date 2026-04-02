Путин поручил правительству проработать поставки продовольствия в Египет

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил российскому правительству проработать поставки в Египет продовольственных товаров, прежде всего зерна, урожай в России хороший, никаких проблем с поставками не будет.

"Полагаю, что министр сельского хозяйства, вице-премьер, с которым я разговаривал, дал поручение это сделать, должен был уже связаться со своим египетским коллегой, но просил бы вас проинформировать по этому вопросу президента Египта", - добавил он.