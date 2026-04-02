Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству проработать поставки продовольствия в Египет - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 02.04.2026 (обновлено: 15:43 02.04.2026)
Путин поручил правительству проработать поставки продовольствия в Египет
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d59dc96a09e2240e286f3cd70166917d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил российскому правительству проработать поставки в Египет продовольственных товаров, прежде всего зерна, урожай в России хороший, никаких проблем с поставками не будет.
"По результатам нашего телефонного разговора с президентом Египта я дал поручение правительству проработать с египетскими коллегами вопросы поставки продовольственных товаров в Египет, прежде всего нашего зерна. Египет - наш партнер, в этой связи хочу сказать, что по прошлому году у нас был хороший результат в сельском хозяйстве, хороший урожай, никаких проблем у нас с поставками нет и не будет", - сказал Путин на встрече с главой МИД Египта в Кремле.
"Полагаю, что министр сельского хозяйства, вице-премьер, с которым я разговаривал, дал поручение это сделать, должен был уже связаться со своим египетским коллегой, но просил бы вас проинформировать по этому вопросу президента Египта", - добавил он.
ЭкономикаЕгипетРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала