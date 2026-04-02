Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Татарстане

МОСКВА/КАЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Двадцать четыре пострадавших в Татарстане проходят лечение в медучреждениях России, состояние 10 тяжелое, остальные находятся в средней и легкой степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"В федеральных медицинских центрах Минздрава России, больницах Москвы, Казани и Нижнекамска проходят лечение 24 пострадавших в происшествии в Нижнекамске. Состояние 10 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести", - рассказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров, скорректирована тактика ведения пациентов. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
В свою очередь министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что на стационарном лечении в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице остаются девять человек, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. "В Республиканской клинической больнице остаются три пациента, один в реанимации, двое были переведены в отделения", - добавили в региональном ведомстве.
Во вторник на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" произошло возгорание, в результате погибли три человека, включая пожарного МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов в тот день сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы. По информации компании, расследование происшествия на "Нижнекамскнефтехиме " ведет комиссия с участием представителей надзорных органов и служб предприятия.
