В МИД назвали последствия отхода ФРГ от ядерных обязательств

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что Берлин осознает фатальность последствий отказа от своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.