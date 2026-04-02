В работе соцсети X произошел сбой

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 11.08 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США - более 2 тысяч, из Японии - 1,3 тысячи, из Великобритании - также 1,3 тысячи. Также о сбоях сообщают пользователи из Франции, Испании, Германии, Италии, Канады, Нидерландов, Турции и других стран.
Большинство пользователей указывают на неполадки при отображении ленты и на ошибки в работе приложения, а также на сбои веб-сайта.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.