Во Львове задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Полиция Украины сообщила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата во Львове, им оказался инспектор таможни.

Уточняется, что по факту открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Полиция имени фигуранта не называет, однако, согласно данным украинского издания "Страна.ua", речь идет об Андрее Труше.