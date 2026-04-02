Экс-посол на Ямайке Поленов рассказал, как называли Фалина

Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Экс-посол России на Ямайке Владимир Поленов, начинавший свою дипломатическую карьеру под руководством Валентина Фалина, рассказал, что его называли "самым любимым русским у немцев".

Валентин Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург ). В 1971-1978 годах был послом СССР ФРГ , в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС . С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления агентства печати "Новости" (АПН), а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин – автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле". Умер 22 февраля 2018 года.

"Издатель журнала "Шпигель" Рудольф Аугштайн, известный в 70-х, 80-х, даже 90-х годах, рассказал, что Фалина называли самым любимым русским у немцев", - отметил Поленов.

При этом были и те, кто давал Фалину другие характеристики.

"Его называли великорусским идеологом. Вот те, которые не любили послов, которые отстаивают интерес своей собственной страны, которая их назначила", - сказал Поленов.

Кроме того, по словам Поленова, Фалина называли "кремлевским Эгоном Баром".

"И мне кажется, это сравнение вполне такое справедливое и интересное. Валентин Михайлович Фалин общался с масштабными личностями, среди которых были не только политики, не только руководители западногерманского государства, но и капитаны германской индустрии и журналисты", - добавил он.

В четверг на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску в память о председателе правления Агентства печати "Новости ", дипломате, выдающемся государственном и культурном деятеле Валентине Фалине.