Экс-посол на Ямайке Поленов рассказал, как называли Фалина - РИА Новости, 02.04.2026
13:53 02.04.2026
Экс-посол на Ямайке Поленов рассказал, как называли Фалина
Экс-посол на Ямайке Поленов рассказал, как называли Фалина - РИА Новости, 02.04.2026
Экс-посол на Ямайке Поленов рассказал, как называли Фалина
Экс-посол России на Ямайке Владимир Поленов, начинавший свою дипломатическую карьеру под руководством Валентина Фалина, рассказал, что его называли "самым... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T13:53:00+03:00
2026-04-02T13:53:00+03:00
германия
россия
ямайка
германия, россия, ямайка, валентин фалин, эгон бар, кпсс, агентство печати "новости", общество
Германия, Россия, Ямайка, Валентин Фалин, Эгон Бар, КПСС, Агентство печати "Новости", Общество
Экс-посол на Ямайке Поленов рассказал, как называли Фалина

Экс-посол на Ямайке Поленов: Фалина называли самым любимым русским у немцев

Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Экс-посол России на Ямайке Владимир Поленов, начинавший свою дипломатическую карьеру под руководством Валентина Фалина, рассказал, что его называли "самым любимым русским у немцев".
Валентин Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1971-1978 годах был послом СССР в ФРГ, в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС. С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления агентства печати "Новости" (АПН), а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин – автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле". Умер 22 февраля 2018 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на торжественной церемонии открытия мемориальной доски дипломату Валентину Фалину. 2 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова
2 апреля, 11:59
"Издатель журнала "Шпигель" Рудольф Аугштайн, известный в 70-х, 80-х, даже 90-х годах, рассказал, что Фалина называли самым любимым русским у немцев", - отметил Поленов.
При этом были и те, кто давал Фалину другие характеристики.
"Его называли великорусским идеологом. Вот те, которые не любили послов, которые отстаивают интерес своей собственной страны, которая их назначила", - сказал Поленов.
Гендиректор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на церемонии открытия мемориальной доски Валентину Фалину - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
В Москве открыли мемориальную доску в память о Валентине Фалине
2 апреля, 11:54
Кроме того, по словам Поленова, Фалина называли "кремлевским Эгоном Баром".
"И мне кажется, это сравнение вполне такое справедливое и интересное. Валентин Михайлович Фалин общался с масштабными личностями, среди которых были не только политики, не только руководители западногерманского государства, но и капитаны германской индустрии и журналисты", - добавил он.
В четверг на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску в память о председателе правления Агентства печати "Новости", дипломате, выдающемся государственном и культурном деятеле Валентине Фалине.
Эгон Бар - немецкий социал-демократ, автор "восточной политики" и концепции "перемен через сближение", подразумевавшей сближение ФРГ со странами соцблока и ГДР. Бар скончался в 2015 году от обширного инфаркта в возрасте 93 лет.
Валентин Фалин - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Масштаб личности Фалина требовал решения глобальных задач, заявил экс-посол
2 апреля, 13:06
 
ГерманияРоссияЯмайкаВалентин ФалинЭгон БарКПССАгентство печати "Новости"Общество
 
 
