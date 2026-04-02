Фигурант дела о покушении на генерала Алексеева отказался от показаний

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Фигурант дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Павел Васин отказался от признательных показаний, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста исполнителю покушения Любомиру Корбе, Павлу Васину и его отцу Виктору.
"Признательные показания он дал под физическим и психологическим воздействием", - заявила в суде его адвокат, добавив, что всю жизнь тот поддерживал политику России.
Сам Павел Васин подтвердил, что от признательных показаний отказывается, виновным себя не считает.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Ещё одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.