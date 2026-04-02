Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде

Фигурант дела о покушении на генерала Алексеева отказался от показаний

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Фигурант дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Павел Васин отказался от признательных показаний, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста исполнителю покушения Любомиру Корбе, Павлу Васину и его отцу Виктору.

"Признательные показания он дал под физическим и психологическим воздействием", - заявила в суде его адвокат, добавив, что всю жизнь тот поддерживал политику России

Сам Павел Васин подтвердил, что от признательных показаний отказывается, виновным себя не считает.

Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.

Любомира Корбу, исполнителя покушения, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.

По данным СК , Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.