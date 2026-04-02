Бывший тренер "Динамо" решил проблемы со здоровьем, сообщил агент - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
15:52 02.04.2026
Бывший тренер "Динамо" решил проблемы со здоровьем, сообщил агент
Бывший тренер "Динамо" решил проблемы со здоровьем, сообщил агент
Пырнэу: Петреску решил вопросы со здоровьем и возобновит тренерскую карьеру

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Ранее работавший в московском "Динамо" и краснодарской "Кубани" румынский футбольный тренер Дан Петреску решил свои вопросы со здоровьем и точно возобновит тренерскую карьеру, сообщил РИА Новости его агент Николае Пырнэу.
В 2025 году Daily Mail сообщал, что Петреску диагностировали рак и он проходит курсы химиотерапии.
"У Дана все отлично. Он решил все вопросы со здоровьем. Он точно возобновит тренерскую карьеру, сейчас обсуждаем варианты. Из России пока никаких предложений не поступало. Постоянно есть интерес со стороны чемпионатов Турции, Румынии, также из Китая – он был там много раз, но пока не рассматриваем. Плюс арабские страны проявляют интерес", - сказал Пырнэу.
Петреску 58 лет. В качестве футболиста он наиболее известен по выступлениям за "Челси" в 1995-2000 годах. После завершения карьеры тренировал ряд клубов, включая "Кубань" (2010-2012, 2016), которую в 2010 году вывел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), и московское "Динамо" (2012-2014).
Мирча Луческу - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Потерявший сознание Луческу ушел из сборной Румынии
2 апреля, 15:02
 
