Песков прокомментировал перенос Российско-арабского саммита

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В ближайшей перспективе вряд ли реально проведение Российско-арабского саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, остается ли перенесенный Российско-арабский саммит на повестке дня.

"В ближайшей перспективе проведение такого саммита, конечно, вряд ли реально", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.