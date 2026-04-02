Песков призвал к диалогу для минимизации последствий иранского кризиса

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минимизация негативных последствий конфликта против Ирана возможна только путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Минимизация негативных последствий этой войны возможны только путем переговоров, путем диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что Российско-арабский саммит может стать "хорошей площадкой" для этого.
"Но еще раз повторяю, это не вопрос ближайшего времени, опять же, по понятным причинам", - заключил Песков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на Российско-арабский саммит, который должен был пройти в Москве 15 октября 2025 года. Однако в начале октября Путин сообщил, что принял решение перенести российско-арабский саммит, чтобы не мешать процессу ближневосточного урегулирования.
