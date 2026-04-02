Назван средний размер пенсии в России

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в феврале 2026 года составил более 25,2 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.