Стали известны расходы на пенсии в России за 2025 год
Стали известны расходы на пенсии в России за 2025 год - РИА Новости, 02.04.2026
Стали известны расходы на пенсии в России за 2025 год
Расходы на пенсии россиян составили почти 12,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ о ходе исполнения бюджета РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T00:51:00+03:00
2026-04-02T00:51:00+03:00
2026-04-02T00:51:00+03:00
общество, россия
Стали известны расходы на пенсии в России за 2025 год
Расходы на пенсии в России за 2025 год составили почти 12,5 триллиона рублей
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Расходы на пенсии россиян составили почти 12,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ о ходе исполнения бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за январь-декабрь 2025 года.
"На пенсионное обеспечение израсходовано 12 485 141,48 миллиона рублей, из которых 11 360 808,16 миллиона рублей (91%) на выплату страховых пенсий. Рост расходов по сравнению с 2024 годом составил 1 370 880,91 миллиона рублей (на 12,3%)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выплата страховых пенсий в 2025 году осуществлялась в том числе с привлечением остатка средств по ОПС, а также бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение в течение года остатка средств на едином счете бюджета Фонда в объеме 3 156,00 миллиарда рублей.
Обеспеченность выплаты страховых пенсий и иных расходов Фонда, осуществляемых за счет взносов на ОПС, поступившими в 2025 году страховыми взносами, по предварительной оценке, составила 93,2%, говорится в докладе.