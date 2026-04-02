Стали известны расходы на пенсии в России за 2025 год

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Расходы на пенсии россиян составили почти 12,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ о ходе исполнения бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за январь-декабрь 2025 года.

"На пенсионное обеспечение израсходовано 12 485 141,48 миллиона рублей, из которых 11 360 808,16 миллиона рублей (91%) на выплату страховых пенсий. Рост расходов по сравнению с 2024 годом составил 1 370 880,91 миллиона рублей (на 12,3%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплата страховых пенсий в 2025 году осуществлялась в том числе с привлечением остатка средств по ОПС, а также бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение в течение года остатка средств на едином счете бюджета Фонда в объеме 3 156,00 миллиарда рублей.