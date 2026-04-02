Пасха: дата в 2026 году, история и традиции праздника

Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля. Это главный праздник христиан, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. Светлое Христово Воскресение — не просто куличи и крашеные яйца, а торжество жизни над смертью, света над тьмой. Почему дата праздника меняется и как ее рассчитать, какие традиции обязательны, а какие — просто красивые обычаи, — в материале РИА Новости

Дата: 12 апреля

День недели: воскресенье

Католическая Пасха: 5 апреля

В 2026 году разница между датами — всего 1 неделя.

Что такое Пасха

Пасха (Воскресение Христово) — главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа из мертвых на третий день после распятия. Это событие, описанное в Новом Завете, считается центральным в христианском вероучении и отмечается ежегодно. Пасха завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу.

Смысл Пасхи заключается в победе жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой. Для верующих это праздник надежды, обновления и спасения, символизирующий возможность духовного возрождения для каждого человека. Пасха важна прежде всего для христиан всех конфессий.

Во сколько начинается Пасха (время богослужения)

Празднование начинается в ночь с субботы на воскресенье.

Начало богослужения: примерно 23:00–00:00

Крестный ход: ровно в полночь

Пасхальная литургия: сразу после

Именно с этого момента наступает Светлое Христово Воскресение, и верующие приветствуют друг друга словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!"

Какого числа Пасха в 2026 году

В зависимости от того, на какой день выпадает Светлое Христово Воскресение, варьируются и даты многих других христианских праздников, связанных с ним (например, Масленица, начало Великого поста, Вознесение, Троица и прочие).

Даты православной и католической Пасхи в разные годы (2024-2030) Православная Пасха Католическая Пасха Совпадение 2024 5 мая 31 марта нет (разница 5 недель) 2025 20 апреля 20 апреля да 2026 12 апреля 5 апреля нет (разница 1 неделя) 2027 2 мая 28 марта нет (разница 5 недель) 2028 16 апреля 16 апреля да 2029 8 апреля 1 апреля нет (разница 1 неделя) 2030 28 апреля 21 апреля нет (разница 1 неделя)

В 2026 году православные христиане празднуют Пасху 12 апреля (30 марта по старому стилю), католики – на неделю раньше, 5 апреля, иудеи же начинают пасхальное торжество раньше всех – вечером 1 апреля.

Почему Пасха каждый год в разные даты?

Плавающая дата праздника связана с особенностями календаря. Как поясняет приглашенный эксперт, теолог Алексей Шириков, Пасха рассчитывается не только по солнечному, но и по лунному циклу:

« "Если упрощать, Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия".

Этот принцип был закреплен еще в 325 году на Никейском соборе.

Дата Пасхи зависит от календаря в православии используется юлианский, а в западных странах чаще применяется григорианский календарь. Поэтому даты в разных регионах могут отличаться.

Как рассчитывается дата Пасхи

Русская православная церковь придерживается нескольких правил:

Пасха не должна совпадать с иудейским Песахом

праздник связан с полнолунием

всегда приходится на воскресенье

В 2026 году всем этим условиям соответствует дата 12 апреля.

Сколько дней празднуют Пасху

Православные отмечают Пасху семь дней — этот период называется Светлой седмицей.

Однако весь пасхальный период длится 40 дней — до Вознесения, и в это время сохраняется пасхальное приветствие.

История и смысл Пасхи

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

Название праздника — Пасха — берет свое начало от наименования иудейского торжества Песах (буквально — "проходить мимо"). Оно было установлено в воспоминание исхода евреев из Египта и освобождения от рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Это один из самых важных праздников в иудаизме, который сопровождается рядом определенных ритуалов, символизирующих описанные в Торе события.

В христианской церкви наименование "Пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу. Этот древнейший праздник был установлен еще в апостольские времена.

Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.

Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, согласно христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.

Суть праздника Пасхи

Пасха символизирует победу жизни над смертью и надежду на спасение. В христианстве считается, что через воскресение Иисуса Христа Господь дарует людям прощение грехов и вечную жизнь. В Священном Писании сказано: "Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним".

Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Этот настрой выражается и в атрибутах праздника: куличах и крашеных куриных яйцах. Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Великий пост перед Пасхой

Великий пост — это время духовного очищения, когда верующие стремятся отказаться от грехов и приблизиться к Богу. Традиционно после Масленицы у христиан начинается Великий пост.

Начало: 23 февраля 2026

Длительность: 48 дней

Пост включает:

Четыредесятницу

Лазареву субботу (4 апреля)

Вербное воскресенье (5 апреля)

Страстную седмицу (6–11 апреля)

Главная цель поста — духовное очищение, а не только ограничения в пище.

Многие связывают пост только с отказом от пищи, но церковь подчеркивает, что это не верно. Основная цель говения заключается во внутреннем преображении, изменении чувств, так как физическое и эмоциональное состояния связан.

В течение всего Великого поста православная церковь призывает верующих воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе в составе различных блюд. Рыба разрешается лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). А в Лазареву субботу постящимся можно есть икру.

С особой строгостью принято соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста. Неизменно от поста освобождались тяжелобольные, беременные женщины, кормящие матери, воины, рабочие, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, а также люди, находившиеся в пути.

Питание в Великий пост и на Пасху По 11 апреля С 12 апреля Мясо и птица Запрещено Разрешено (разговение) Яйца Запрещено Обязательный атрибут (крашенки) Молочные продукты Запрещено Разрешено (творожная пасха) Рыба Только 5 апреля Разрешено Вино По выходным (умеренно) Разрешено

По словам Алексея Ширикова, весь Великий пост запрещено вкушение мясного, молочного и яиц, на Пасху же этот запрет снимается. Более того, поститься на Пасху строго запрещается – Церковь призывает христиан к духовной и телесной радости о воскресшем Христе.

Благодатный огонь

Благодатный огонь (святой свет) — один из символов Пасхи. Он зажигается накануне праздника, в Великую субботу.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Многие верующие считают его святыней. Появление благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам Иерусалимского патриарха, духовенства и тысяч паломников в храме Гроба Господня, несмотря на регулярность, называют чудом.

© AP Photo / Tsafrir Abayov Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Традиции и обряды на Пасху

Празднование начинается с ночного богослужения. Основные традиции:

Крестный ход

Ночная литургия

Освящение куличей и яиц

Пасхальные приветствия

Во многих семьях этот праздник отмечают вместе с детьми, передавая традиции из поколения в поколение. Пасхальная неделя называется Светлой седмицей. Каждый ее день тоже называется "светлым": Светлый понедельник, Светлый вторник и так далее.

Старообрядцами называют верующих, которые не признали церковной реформы патриарха Никона в 1650-1660 годах. В целом празднование Пасхи у приверженцев старого обряда и нового мало отличается.

День высчитывается по одинаковым правилам, есть предшествующий празднику Великий пост, богослужения и обмен крашеными яйцами. Однако староверы некоторых общин считают выпекание куличей "еврейской традицией" и не готовят их. По-другому они относятся и к работе во время Страстной недели: для них Пасхальная неделя — время радости и молитвы, в то время как у православных принято оставлять работу только в канун праздника.

Как проходит пасхальная служба

Перед полуночью начинается благовест — колокольный звон, затем:

Крестный ход Пасхальная утреня Литургия

Особенность службы — чтение Евангелия на разных языках.

Пасхальная служба совершается ночью, и прихожане собираются в храмах, чтобы вместе встретить Воскресение Христово. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".

Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.

В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.

Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

На Пасху все молящиеся по возможности причащаются Святых Христовых Тайн.

Символы Пасхи

К символам праздника относятся:

красный цвет — он символизирует кровь распятого Христа;

— он символизирует кровь распятого Христа; пасхальное яйцо — по преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным;

— по преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным; кулич — это особый домашний хлеб, обязательный атрибут праздничного стола.

В западных странах существует еще один символ — пасхальный кролик. В германской мифологии заяц или кролик ассоциировался с богиней жизни, обновления природы Эострой. На некоторых языках название праздника так и звучит — например, Ostern на немецком.

Что готовят на Пасху: куличи, яйца и блюда

Традиционное пасхальное угощение включает куличи, яйца и другие блюда, которые готовятся заранее. В разных семьях есть свои обычаи подготовки праздничной трапезы.

Что символизирует кулич

Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола наравне с крашеными яйцами. В христианской традиции он является прообразом артоса (квасного хлеба, который освящают на Пасхальную седмицу в храмах). Артос выпекают в церковной пекарне, освящают и раздают верующим, а кулич — дома.

Почему красят яйца на Пасху

Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Первые упоминания о крашеных яйцах встречаются в рукописях Х века, найденных в греческом монастыре святой Анастасии. Считается, что именно крашеное пасхальное яйцо должно быть первой едой после Великого поста. Первоначально цвет был только красный, символ крови Христовой, но со временем яйца стали окрашивать и в другие цвета.

Поздравления с Пасхой

"Православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!".

Эти слова выражают чувства, похожие на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскресении Христа. По традиции сначала приветствие произносит младший по возрасту, потом старший.

Что нельзя делать на Пасху

Светлое Христово Воскресение — это день радости в память о воскрешении Христа. В этот светлый праздник не следует:

ругаться, испытывать негативные эмоции, грустить;

пить спиртное в большом количестве и предаваться излишествам;

устраивать генеральную уборку;

посещать кладбище.

Приметы и поверья

Особых примет на Пасху нет. Иногда можно встретить лишь некоторые народные поверья, связанные с погодой в праздничный день.

Народные приметы на Пасху Примета Значение Холодно и пасмурно Лето будет таким же Холодная, но не минусовая погода К сухому лету Сошел весь снег Год будет урожайным, ведь земля напиталась влагой Звездная ночь на 12 апреля Скорые заморозки и похолодания

Часто задаваемые вопросы о Пасхе

Когда начинается Великий пост в 2026 году?

Великий пост начинается за 48 дней до Пасхи — в 2026 году он стартует 23 февраля и продлится до 11 апреля.

Почему католическая Пасха раньше?

Католическая и православная церкви используют разные календари для расчёта даты Пасхи — григорианский и юлианский. Поэтому даты часто не совпадают.

Будет ли выходной на Пасху в 2026 году?

В России Пасха не является официальным выходным днём, однако она всегда выпадает на воскресенье.

Когда освящают куличи и яйца?

Традиционно освящение происходит в Великую субботу, а в 2026 году это 11 апреля.

Как правильно поздравлять с Пасхой?

Принято говорить "Христос воскресе!" — и отвечать "Воистину воскресе!".