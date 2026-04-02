13:34 02.04.2026 (обновлено: 13:35 02.04.2026)
Пашинян сообщил, что проинформировал Путина о выборных нюансах в Армении
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве
ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам в четверг, что проинформировал президента РФ Владимира Путина входе переговоров в Москве о нюансах, связанных с проведением выборов в республике.
В среду Путин на встрече с Пашиняном в Москве заявил, что России хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические партии и политики смогли принять участие во внутриполитической работе в ходе армянских парламентских выборов 7 июня. Он также сообщил, что некоторые из этих политиков "находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них паспорт российский есть". В свою очередь Пашинян сообщил, что участвовать в выборах в республике могут только граждане Армении.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Путин высказался об участии пророссийских сил в выборах в Армении
1 апреля, 18:29
Как заявил Пашинян журналистам, российский президент, учитывая масштабы России и ту повестку, с которой он каждый день сталкивается, даже если бы и хотел, не может вникать в такие детали, в частности, в особенности избирательного законодательства Армении.
"Я считаю, что по крайней мере его не поставили в известность об этом нюансе, при всей той загруженности. Вы представляете себе повестку президента Российской Федерации? Повестку любого президента? Но вы только посмотрите на масштабы России. Я уже не говорю о том, кто отвечает не только за повестку своей страны, но и является одним из ключевых международных игроков", - заявил Пашинян.
"Я просто поставил его в известность, что есть такой нюанс", - добавил Пашинян.
Лидер партии "Сильная Армения", владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня 2025 года. Его защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Пашинян считает, что Армения не вернется к участию в работе ОДКБ
2 апреля, 12:51
 
