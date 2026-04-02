Пашинян сообщил, что проинформировал Путина о выборных нюансах в Армении

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам в четверг, что проинформировал президента РФ Владимира Путина входе переговоров в Москве о нюансах, связанных с проведением выборов в республике.

В среду Путин на встрече с Пашиняном в Москве заявил, что России хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические партии и политики смогли принять участие во внутриполитической работе в ходе армянских парламентских выборов 7 июня. Он также сообщил, что некоторые из этих политиков "находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них паспорт российский есть". В свою очередь Пашинян сообщил, что участвовать в выборах в республике могут только граждане Армении

Как заявил Пашинян журналистам, российский президент, учитывая масштабы России и ту повестку, с которой он каждый день сталкивается, даже если бы и хотел, не может вникать в такие детали, в частности, в особенности избирательного законодательства Армении.

"Я считаю, что по крайней мере его не поставили в известность об этом нюансе, при всей той загруженности. Вы представляете себе повестку президента Российской Федерации? Повестку любого президента? Но вы только посмотрите на масштабы России. Я уже не говорю о том, кто отвечает не только за повестку своей страны, но и является одним из ключевых международных игроков", - заявил Пашинян.

"Я просто поставил его в известность, что есть такой нюанс", - добавил Пашинян.