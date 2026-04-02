Овчинский: одобрен проект КРТ в Войковском районе Москвы
Власти Москвы одобрили проект комплексного развития территории (КРТ) на улице Адмирала Макарова в Войковском районе, в рамках которого построят жилье для... РИА Новости, 02.04.2026
Овчинский: власти Москвы одобрили проект КРТ в Войковском районе
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Власти Москвы одобрили проект комплексного развития территории (КРТ) на улице Адмирала Макарова в Войковском районе, в рамках которого построят жилье для программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Москва одобрила проект комплексного развития 1,26 гектара земли на улице Адмирала Макарова в Войковском районе. Здесь возведут жилой комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров для реализации программы реновации. Нежилые помещения в новостройке отведут для размещения магазинов, кафе, служб быта, пунктов доставки товаров, что позволит создать около 70 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточняется в сообщении, застройщиком выступит Московский фонд реновации. Проект КРТ на участке между Головинским шоссе и Выборгской улицей вблизи станции "Водный стадион" планируется реализовать за шесть лет.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится около 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 7,9 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.