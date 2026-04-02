Овчинский: одобрен проект КРТ в Войковском районе Москвы

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Власти Москвы одобрили проект комплексного развития территории (КРТ) на улице Адмирала Макарова в Войковском районе, в рамках которого построят жилье для программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Москва одобрила проект комплексного развития 1,26 гектара земли на улице Адмирала Макарова в Войковском районе. Здесь возведут жилой комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров для реализации программы реновации. Нежилые помещения в новостройке отведут для размещения магазинов, кафе, служб быта, пунктов доставки товаров, что позволит создать около 70 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Как уточняется в сообщении, застройщиком выступит Московский фонд реновации. Проект КРТ на участке между Головинским шоссе и Выборгской улицей вблизи станции "Водный стадион" планируется реализовать за шесть лет.

Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится около 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.