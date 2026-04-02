МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают освобождение Луганской Народной Республики российскими военными.
«
"Как Зеленский собирается отвоевать территории, находящиеся под контролем России? Ему пора наконец осознать, что Донбасс потерян, и согласиться на мирный договор, чтобы положить конец кровопролитию и войне. Запад несет ответственность за ошибку со всеми вытекающими последствиями, допущенную в начале конфликта, — срыв уже зашедших далеко переговоров", — отметил Bärbel M.
"Россияне в любом случае заполучат то, что хотят. А мы между тем потеряем много денег, и чем дольше это все идет, тем дороже оно нам обойдется", — посетовал Adam C.
«
"Путин никогда не отдаст Крым или территории на востоке Украины. Мир с Россией возможен только территориальными уступками. Если Зеленский и проблемная коалиция хотят мира, то они должны это осознать", — написал Alexander T.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России взяли под контроль всю территорию ЛНР.