Евродепутат назвал последствия получения Украиной ядерного оружия

БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Получение Украиной ядерного оружия может очень быстро спровоцировать ядерную войну на европейском континенте, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
"Оснащение Украины ядерным оружием, вероятно, не имело бы никакого стабилизирующего или сдерживающего эффекта, но могло бы очень быстро втянуть нас в ядерную войну на европейском континенте", - сказал он.
Картайзер считает, что получение Украиной ядерного оружия должно быть предотвращено, а если это окажется невозможным - международное сообщество в целом должно будет принять необходимые меры, чтобы сделать такое оружие неработоспособным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.