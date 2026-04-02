17:54 02.04.2026
Дмитриев назвал Орбана одним из немногих мудрых европейских лидеров
2026-04-02T17:54:00+03:00
Дмитриев назвал Орбана одним из немногих мудрых европейских лидеров

Дмитриев: Орбан понимает серьезность надвигающегося энергетического кризиса

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из немногих мудрых и рассудительных европейских лидеров.
"Премьер-министр Орбан - один из немногих голосов мудрости и разума в Европе. Он понимает всю серьезность надвигающегося энергетического и экономического кризиса и, в отличие от бюрократов ЕС, знает, что нужно сделать, чтобы минимизировать ущерб. Европе необходимо прислушаться к своим немногочисленным голосам разума", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию Орбана в одноимённой соцсети, в которой тот назвал немедленную отмену санкций против России единственным способом избежать энергетический кризис в Европе и во всем мире.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Орбан призвал отменить санкции против России, чтобы избежать энергокризиса
2 апреля, 16:03
 
