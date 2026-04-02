Обвинение попросило оштрафовать экс-губернатора Курской области Смирнова

КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Государственный обвинитель попросил назначить штраф в размере 500 миллионов рублей экс-главе Курской области Алексею Смирнову по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы… со штрафом в 500 миллионов рублей", - сказал прокурор в ходе прений.