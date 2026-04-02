https://ria.ru/20260402/niderlandy-2084866848.html
Нидерланды призвали ускорить борьбу с коррупцией на Украине
Министр внешней торговли Нидерландов Шурд Шурдсма заявил, что Украине необходимо ускорить меры по борьбе с коррупцией, это является одним из сдерживающих... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T20:47:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260313/ukraina-2080580188.html
украина
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нидерланды
В Нидерландах назвали процесс борьбы с коррупцией на Украине крайне важным
ГААГА, 2 апр - РИА Новости. Министр внешней торговли Нидерландов Шурд Шурдсма заявил, что Украине необходимо ускорить меры по борьбе с коррупцией, это является одним из сдерживающих факторов для нидерландских предпринимателей, которые хотят помочь в восстановлении страны.
"Борьба с коррупцией крайне важна; в этом вопросе не должно быть никаких уступок. Я говорил об этом с заместителем премьер-министра Украины
. Развитие событий в этой области необходимо ускорить", - заявил Шурдсма в эфире радиостанции BNR
.
По его словам, коррупция наравне с проблемами с безопасностью является сдерживающим фактором для нидерландских предпринимателей, которые намерены приезжать в страну для помощи в ее восстановлении. Министр заявил, что компании Нидерландов
должны сыграть ключевую роль в восстановлении Украины.
Ранее сообщалось, что почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса на Украине считают коррупцию в своей стране очень распространенным явлением, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским исследовательским агентством Info Sapiens.