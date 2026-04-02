Нидерланды призвали ускорить борьбу с коррупцией на Украине - РИА Новости, 02.04.2026
20:47 02.04.2026
Нидерланды призвали ускорить борьбу с коррупцией на Украине
Нидерланды призвали ускорить борьбу с коррупцией на Украине - РИА Новости, 02.04.2026
Нидерланды призвали ускорить борьбу с коррупцией на Украине
Министр внешней торговли Нидерландов Шурд Шурдсма заявил, что Украине необходимо ускорить меры по борьбе с коррупцией, это является одним из сдерживающих... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T20:47:00+03:00
2026-04-02T20:47:00+03:00
украина
нидерланды
в мире, украина, нидерланды
В мире, Украина, Нидерланды
Нидерланды призвали ускорить борьбу с коррупцией на Украине

В Нидерландах назвали процесс борьбы с коррупцией на Украине крайне важным

ГААГА, 2 апр - РИА Новости. Министр внешней торговли Нидерландов Шурд Шурдсма заявил, что Украине необходимо ускорить меры по борьбе с коррупцией, это является одним из сдерживающих факторов для нидерландских предпринимателей, которые хотят помочь в восстановлении страны.
"Борьба с коррупцией крайне важна; в этом вопросе не должно быть никаких уступок. Я говорил об этом с заместителем премьер-министра Украины. Развитие событий в этой области необходимо ускорить", - заявил Шурдсма в эфире радиостанции BNR.
По его словам, коррупция наравне с проблемами с безопасностью является сдерживающим фактором для нидерландских предпринимателей, которые намерены приезжать в страну для помощи в ее восстановлении. Министр заявил, что компании Нидерландов должны сыграть ключевую роль в восстановлении Украины.
Ранее сообщалось, что почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса на Украине считают коррупцию в своей стране очень распространенным явлением, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским исследовательским агентством Info Sapiens.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
На Украине задержали пять чиновников за коррупцию в оборонной сфере
13 марта, 20:23
 
