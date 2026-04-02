Правящая партия Молдавии отклонила инициативу оппозиции по снижению НДС

КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов предложила на заседании в парламенте в четверг снизить НДС на топливо с 20% до 10% для поддержки граждан и экономики, однако правящая партия "Действие и солидарность" отклонило инициативу, заявил депутат от социалистов Григорий Новак.

Парламент Молдавии с 25 марта объявил в республике режим чрезвычайного положения в сфере энергетики сроком на 60 дней из-за дефицита электроэнергии и топливных ресурсов. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) ежедневно устанавливает в Молдавии предельные цены на стоимость топлива, которыми должны руководствоваться АЗС. Регулятор постановил, что с 3 апреля литр дизельного топлива в республике будет стоить 33 лея (1,88 доллара), что является рекордным значением. Цена на бензин 3 апреля будет составлять 29,77 лея (1,69 доллара).

"Предлагаю включить в повестку заседания законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС на основные нефтепродукты — бензин и дизельное топливо — с 20% до 10%. Проблемы государства не должны решаться за счет граждан", - заявил Новак на заседании.

Парламентарий подчеркнул актуальность данной меры в условиях экономической нагрузки на население и бизнес. Он отметил, что инициатива приобретает особую значимость на фоне позиции правительства, озвученной министром финансов Адрианом Гаврилицей, который ранее заявил об отсутствии намерений государства вмешиваться в процесс ценообразования и снижать финансовую нагрузку на граждан.

"Снижение НДС необходимо для того, чтобы бензин и дизельное топливо на заправках имели более низкую цену, учитывая текущие реалии: мы находимся в разгаре сельскохозяйственного сезона, грузовые перевозчики задыхаются, пассажирские перевозчики задыхаются и простые граждане, которые ежедневно заправляют свои транспортные средства, также испытывают серьезное давление", - подчеркнул он.

Тем не менее, парламентское большинство выступило против инициативы оппозиции, отклонив ее.

В четверг минэнерго республики сообщило, что запасов бензина в Молдавии хватит на 14 дней, сжиженного газа и дизтоплива – на 16 и шесть дней соответственно.