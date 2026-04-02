Губернатор Подмосковья наградил добровольцев подразделения БАРС - РИА Новости, 02.04.2026
12:40 02.04.2026
Губернатор Подмосковья наградил добровольцев подразделения БАРС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения Боевого армейского резерва страны (БАРС), сообщает... РИА Новости, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения Боевого армейского резерва страны (БАРС), сообщает пресс-служба правительства региона.
В его рядах служат как ветераны горячих точек, так и молодые добровольцы, прошедшие спецподготовку. Сегодня БАРС — боеспособное формирование, которое выполняет такие задачи, как штурм, разведка, охрана критически важных объектов, защита мирных жителей. Многие отмечены государственными наградами.
Воробьев считает, что в добровольческих отрядах собрались удивительные люди.
"Среди вас есть профессиональные военные, но большинство из тех, кого мы награждаем сегодня — это учителя, врачи, предприниматели, люди совершенно разных профессий, которые просто делают добрые дела. На протяжении всех этих лет БАРС надежно защищает нашу страну. И по поручению президента я хочу вручить сегодня награды и поприветствовать ваших близких, которые пришли вместе с вами. Для нас всегда большая честь встречаться с людьми, любящими нашу страну и наше Подмосковье", — приводит пресс-служба слова губернатора.
Воробьев вручил медали "За отвагу", "За храбрость" II степени и "За спасение погибавших" 18 героям. Это жители Балашихи, Домодедова, Волоколамска, Дмитрова, Лыткарина, Ступина, Королева, Павловского Посада, Сергиева Посада, Егорьевска, Богородского и Одинцовского округов. Все они разных воинских специальностей и разного возраста: кому-то чуть более 20 лет, а у кого-то есть уже внуки.
Так, рядовой из Балашихи, который получил медаль "За отвагу" с позывным Юджин, раньше работал научным сотрудником химической лаборатории. Однако будучи сыном кадрового военного, не смог остаться в стороне и ушел на фронт добровольцем. Служил оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сейчас планирует заключить новый контракт с Минобороны.
"Хочу выразить благодарность своему командованию за то, что отметило мою работу, приняло в свое подразделение и дало возможность быть полезным в деле защиты интересов нашей страны", — сказал Юджин.
Он признался, что не служил срочную службу, но БАРС помог получить навыки и внести вклад в защиту Родины. Также он поблагодарил боевых товарищей за поддержку и волонтеров — за снабжение и помощь в быту.
Бойцы Охинец из Ногинска и Тургояк из Домодедова — не только сослуживцы, но и друзья. В четверг вместе получили медали "За храбрость" II степени.
Старший лейтенант из Одинцова с позывным Верест также отмечен этой медалью. Он командовал орудием, получил тяжелое ранение. Его брат сейчас находится в зоне СВО. Еще один герой, 62-летний Леонидыч, служил радиотелефонистом, сейчас применяет знания на оборонном предприятии, внедряет системы борьбы с БПЛА и регулярно выезжает в зону СВО. Почти его ровесник — боец из Одинцова с позывным Ушкуйник, бывший десантник: в 60 лет отправился на фронт штурмовиком, чтобы его опыт и знания снова принесли пользу. Последние двое получили медаль "За храбрость" II степени.
Боец из Сергиева Посада с позывным К2 получил медаль "За храбрость" II степени за то, что в критический момент боя сумел вызвать огонь на себя и обеспечить товарищам проход. При этом получил ранение. После восстановления планирует вернуться в отряд.
За плечами командира отделения из Ногинска Рауля уже три контракта. Боец рассказал, что означает его необычный позывной.
"Свой позывной я составил из первых букв имен родных: мамы и трех дочерей", — говорит Рауль.
Он рассказал, что впервые отправился "за ленту" осенью 2023 года, провел там год и семь месяцев. Он офицер запаса, военный юрист по образованию. Служил стрелком, затем в юридической службе добровольческого корпуса, а позже — помощником гранатометчика. Медаль "За храбрость" II степени стала для него первой государственной наградой.
Медали "За спасение погибавших" вручили тем, кто буквально вытаскивал товарищей из-под огня.
Среди них пулеметчик из Балашихи с позывным Мастер, который служил с Юджином: его сын тоже офицер на передовой, а сам Мастер после возвращения продолжает возить на фронт гуманитарную помощь. Такой же медали удостоен боец из Егорьевска с позывным Художник — самый молодой из награжденных, в этом месяце ему исполнится 24 года. Он служил стрелком-санитаром, спас не одну жизнь. Его отец тоже ушел на СВО добровольцем.
